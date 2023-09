Mand onanerede i letbanen

Østjyllands Politi modtog mandag aften klokken 18.20 en anmeldelse om, at en 16-årig pige kort forinden var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse i forbindelse med en køretur med letbanen i retning mod nord.



I letbanen havde en ukendt mand pludselig sat sig over for den 16-årige pige, hvorefter han var begyndt at onanere.

Pigen var efterfølgende stået af i Nye Risskov-bydel, hvorefter manden var fortsat med letbanen mod Lystrup.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Efterforskes

En patrulje blev sendt til stedet for at undersøge anmeldelsen nærmere, men manden var ikke umiddelbart til at træffe.

Ifølge anmeldelsen beskrives den onanerende mand som værende slank af bygning, lys i huden og omkring 30-40 år.

Han havde mørkeblond hår og var iført sorte joggingbukser.



Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere og har ikke yderligere kommentarer.