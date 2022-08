Mand onanerede på perron

En ung pige optog video af onanerede mand for at hjælpe politiet

Politiet efterlyser nu en mand, som sent tirsdag aften stod og onanerede i et glas-venterum på perronen på togstationen i Kolding.

Det skriver JydskeVestKysten.

Manden sad og stod skiftevis i glas-venterummene på perronen, mens han onanerede til frit skue for de forbipasserende.

To piger, som også var til stede på perronen, fik øje på manden, og den ene af pigerne valgte at optage video og tage billeder af manden.

Pigen gav efterfølgende billedmaterialet videre til politiet for at hjælpe med at klarlægge mandens identitet.

Manden har dog været svær at identificere på grund af dårlig billedekvalitet.

Derfor er politiet nu gået i gang med at gennemse overvågningsbilleder fra banegården.

Politiet efterlyser andre vidner, der har set manden, som kan hjælpe politiet med at få fat i ham.

Manden har mellemlangt hår og bar tirsdag aften en grå trøje, jeans og et sort bælte.

