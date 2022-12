Mand overfaldet: 'Bytter' for rockeroverfald

Et overfald lørdag, hvor en mand fik tæsk, menes at være rockerhævn

To overfald på Amager henholdsvis fredag og lørdag kædes sammen, hvor overfald nummer to vurderes at være hævn for det første, vurderer flere kilder.

Seneste overfald udspandt sig lørdag sidst på eftermiddagen, hvor en gruppe mænd, der var kørende i flere biler, hoppede ud og overfaldt en mand, der stod ved et bustoppested på Amagerbrogade lige efter krydset Amagerbrogade-Holmbladsgade.

Efterforskningsleder ved Københavns Politi Jens Skovbjerg fortæller, at manden blev slået med flere slagvåben.

Offeret er ifølge Ekstra Bladets oplysninger prøvemedlem i Hells Angels. Gerningsmændene menes at tilhøre Satudarah.

Overfaldet skal ifølge kilderne være en 'bytter' - hævn - for et overfald begået fredag aften et andet sted på Amager.

Slået ned ved bodega

Fredag aften omkring kl. 20.03 blev en yngre mand, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en del af Satudarah, tæsket i en kiosk, der ligger på en lille plads på Melstedvej i Kastrup.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller, at det angiveligt var personer med tilknytning til Hells Angels, der kom kørende til pladsen i flere biler og overfaldt den yngre mand.

Sataudarah-rockeren blev fragtet til behandling på Amager Sygehus, men kom ifølge politiet ikke alvorligt til skade.

Hverken anmelderen eller offeret ønskede dog at udtale sig til politiet, lød det fra vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix, der bekræftede, at offeret havde relationer til rockerbandemiljøet.

Vagtchefen ønskede ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger om hans tilknytning til Satudarah.

Politiet ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger om, at de to overfald kan kædes sammen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Noget tyder på, at man er gået direkte efter ham. Men vi kan ikke sige det med sikkerhed på grund af den manglende samarbejdsvillighed, siger Henrik Brix.

Københavns Politi bekræfter, at overfaldet på Amagerbrogade trækker tråde til rockerbandemiljøet, men ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger om, at der er en direkte sammenhæng mellem de to overfald.

Efterforskningsleder ved Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man endnu ikke har anholdte i sagen, men meget gerne vil høre fra vidner, der har set overfaldet.

Kamp om Amager

Foreløbig er det Hells Angels og Bandidos, der har afdelinger på Amager, som HA ellers gennem flere årtier har følt var 'deres' område.

Det er især på sociale medier, at rockerne puster sig op. Dog har især HA ikke kun holdt sig til at vise sig frem på de sociale medier.

For knap to uger siden blev en anden ung mand overfaldet på Amager, og i den forbindelse stormede politiet Hells Angels' klubhus i Siljangade, hvor den ene af to HA-afdelinger på Amager holder til.

Vild rocker-kamp om Amager

