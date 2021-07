Mand overfaldet på Christiania

En mand i 20'erne er fredag ved middagstid blevet udsat for vold og stukket to gange i låret - formentlig med en kniv - på Christiania i København.

Det fortæller politiets centrale vagtleder Henrik Brix.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.55 og har fortsat ikke så mange oplysninger i sagen.

- Han er blevet udsat for vold i form af slag og har formentlig fået to knivstik i låret. Han er blevet kørt på hospitalet, og meldingen er, at han er uden for livsfare, siger vagtchefen.

Politiet ved endnu ikke så meget om manden og kan ikke svare på, om han er bosat på Christiania, eller om han var der som gæst, kunde, ansat eller noget helt fjerde. Det er også endnu uvist, hvorfor han blev udsat for vold.

- Og modparten ved vi heller ikke så meget om endnu, tilføjer Henrik Brix.

Der er altså ingen anholdte på nuværende tidspunkt.

- Vi er fortsat til stede derude og er i gang med at lave nogle undersøgelser og afhøringer, siger vagtchefen.

