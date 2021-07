Mand på løbehjul frarøvet større kontantbeløb i København

Fire yngre mænd er i København blevet sigtet for røveri mod en 37-årig mand på løbehjul.

Det oplyser central efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen torsdag morgen.

Politiet fik anmeldelsen om episoden, som fandt sted på Frederikssundsvej, klokken 02.10.

- Den forurettede kommer kørende på sit løbehjul, da han bliver passet op af fire personer, som kommer kørende i en bil, siger Kenneth Jensen.

- De stiger ud af bilen og overfalder ham, og han bliver tildelt nogle slag, og så bliver han frarøvet et kontantbeløb. Herefter kører de derfra i bilen.

Efterforskningslederen ønsker ikke at uddybe, hvor mange penge manden blev frarøvet, men fortæller, at der er tale om et 'større kontantbeløb'.

Det tog dog ikke længe, inden politiet fandt frem til fire mistænkte og sigtede dem, forklarer efterforskningslederen.

- Vi kører lidt rundt derude og kigger efter bilen. Så går der cirka en halv time, og så spotter man bilen på Nørrebro og anholder fire personer, som bliver fundet i besiddelse af kontanter, der svarer til dem, vi mangler, siger Kenneth Jensen.

De sigtede er henholdsvis 28 år, 21 år, 22 år og 37 år. De fremstilles senere i Dommervagten i København med krav om varetægtsfængsling.

Det vides ikke, hvordan de fire stiller sig til sigtelsen.

Den 37-årige mand, som blev overfaldet, har mindre skader efter slag og spark, oplyser Kenneth Jensen.