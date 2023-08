Mand påkørt og stukket ned: Jagter to gerningsmænd

Ifølge politiet tyder alt på, at påkørslen var med vilje

Fyns Politi jagter mandag aften to gerningsmænd, efter at en 48-årig mand er blevet påkørt og stukket med en kniv ved pendlerpladsen på Kristinebjergvej i Årslev.

Det bekræfter politiet over for Fyens.dk.

Manden er uden for livsfare.

Anmeldelsen kom klokken 19.14, og ifølge vagtchef Bjarne Tykgaard tyder alt på, at påkørslen var med vilje.

Et vidne så to mænd køre fra stedet i en grå Fort Mondeo i retning mod Odense, og politiet jagter nu de to mistænkte gerningsmænd og deres motiv, skriver Fyens.dk.

Det er uvist, om de tre mænd kender hinanden i forvejen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres...