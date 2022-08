Mand prøvede at stjæle færge - to dage i træk

En beruset 58-årig mand blev natten til mandag anholdt, efter han havde forsøgt at kapre Fanøfærgen. Mandag aften gav han det så et skud mere, nu på tuk-tuk-knallert

Måske tredje gang bliver lykkens gang.

Indtil videre har en 58-årig mand fra Bramming i hvert fald ikke haft held i sprøjten, når han to aftener i træk har forsøgt at kapre og stjæle Fanøfærgen.

Søndag nat ringede han til politiet i håb om, at de kunne hjælpe ham med at komme med færgen fra Esbjerg til Fanø. Da det ikke var tilfældet, kravlede han så selv om bord på færgen, hvorefter han blev anholdt af politiet.

Men anholdelsen fik åbenbart ikke manden på andre tanker. Mandag aften gentog han nemlig missionen.

Denne gang foregik det dog på en tuk-tuk-knallert og i en stærkt beruset og aggressiv tilstand.

Det skriver JydskeVestkysten og TV Syd

Sejlede i armene på politiet

Ifølge JydskeVestkysten lykkedes det rent faktisk manden at komme med færgen hele vejen til Fanø mandag aften.

Meget længere nåede han dog ikke, eftersom velkomsten blev foretaget af landbetjenten på Fanø, Chris Gade, der anholdt den 58-årige, da han kom i land.

Men der opstod ifølge TV Syd endnu engang problemer, da manden vendte retur til Esbjerg.

- Vi tager kontakt til ham, hvor han er aggressiv og udadreagerende. Vi vurderer, at det er mest fornuftigt at få lagt en dæmper på ham. Det gør vi for at sikre den offentlige ro og orden, siger Richard Borring, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV Syd.

Optrinnet kastede en sigtelse for forstyrrelse af den offentlige orden af sig, og politiet håber nu, at episoderne har givet manden 'stof til eftertanke', skriver TV Syd.