Mand ramt af jordskred: Fløjet på hospitalet

En mand er torsdag eftermiddag fløjet på hospitalet efter at have været ude for en arbejdsulykke i Marstal på Ærø i nærheden af Gasværksvej.

Det skriver Fyns Amts Avis.

- Der er sket et jordskred over en mand, der gik og arbejdede, fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi, til mediet.

På nuværende tidspunkt er der følge mediet ingen oplysninger om mandens tilstand eller alder, og politiet ønsker ikke at oplyse omstændighederne omkring ulykken.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.46.