Mand ramt af skud i København

Tirsdag aften er en mand ramt af skud på Nørrebrogade i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg til Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at der er afgivet skud, og vi kan bekræfte, at en mand er blevet ramt, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Politiet bekræfter på Twitter, at manden er uden for livsfare.

Herudover lyder det, at vidner til skyderiet opfordres til at ringe til politiet på 114. Det samme gælder, hvis man ligger inde med videooptagelser af hændelsen.

- Klokken 17.53 får vi en anmeldelse om, at der er affyret skud på Nørrebrogade, og i den forbindelse har vi selvfølgelig iværksat en politiindsats for at danne os et overblik, lød det fra vagtchefen kort efter anmeldelsen.

Som det fremgår af billederne fra stedet har politiet afspærret et område på Nørrebrogade tæt ved Assistens Kirkegård.

Politiet undersøger området efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Politiet er massivt til stede nær Assistens Kirkegård på Nørrebro. Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...