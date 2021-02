Mand reddet ud af brændende lejlighed

Både beredskab, ambulance og politi rykkede natten til søndag ud til en brand på Peter Fabers Gade i København.

Her blev en mand reddet ud af den brændende lejlighed.

- Han er indlagt på Rigshospitalet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

Vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke sige nærmere om mandens alder eller tilstand. Han kan heller ikke oplyse, hvordan branden er opstået.

Hovedstadens Beredskab oplyste følgende om branden på Twitter kort før midnat lørdag:

'Ild i lejlighed Peter Fabers Gade. Vi er mødt med brandbiler sammen med ambulance og politi'.

'Ilden under kontrol, vi har reddet en person ud af lejligheden og overgivet denne til akutberedskabet. Vi forventer at blive på stedet et stykke tid endnu'.