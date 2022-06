Mand sigtes efter ulykke med strandbuggy i Nordjylland

En 32-årig kvinde kom til skade, da hun fredag aften faldt ud af en såkaldt strandbuggy på en landevej i Vrå i Nordjylland.

En strandbuggy er en mindre, åben bil med brede dæk designet til at køre på strande og i klitter.

I første omgang lød meldingen fra politiet, at kvinden var kommet alvorligt til skade, og at hun var blevet overført til Aalborg Universitetshospital.

- Kvinden faldt ud af bilen, mens den var i fart og formentlig i høj hastighed, fortalte vagtchef Jesper Sørensen natten til lørdag.

Tidligt lørdag morgen er meldingen fra vagtchefen en lidt anden.

- Hun er bragt til sygehuset til observation, men umiddelbart er det ikke alvorligt, siger han.

Kvinden var passager i køretøjet, som blev ført af en 50-årig mand.

Han er anholdt på mistanke om spirituskørsel og er i politiets varetægt.

- Vi sigter ham også for fareforvoldelse, altså for at bringe andres liv og førlighed i fare, siger Jesper Sørensen.

Lørdag formiddag skal der ske en juridisk vurdering af sagen. Her vil det også blive besluttet, om den 50-årige mand skal i grundlovsforhør lørdag.

Vagtchefen ved ikke, hvilken relation den 32-årige kvinde og den anholdte mand har til hinanden. De er begge fra lokalområdet.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken på Kærholmvej mellem Brønderslev og Hjørring fredag klokken 19.57.