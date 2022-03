Mand sigtet for at befamle ukrainsk flygtning

En 21-årig dansk mand er sigtet for at have befamlet en kvindelig ukrainsk flygtning på et midlertidigt flygtningecenter på Vrå Skole i Nordjylland onsdag aften.

Det oplyser anklageren i sagen, Kristina Frandsen, til Nordjyske.

Retten i Hjørring har dog valgt løslade manden fredag, fordi man under grundlovsforhøret ikke har vurderet, at det er proportionelt at fængsle manden, i forhold til den eventuelle straf der kan vente ham for blufærdighedskrænkelse.

Ikke desto mindre fandt dommeren, at der var begrundet mistanke, hvorfor han fortsat er sigtet i sagen.

Ifølge sigtelsen skal manden være gået ind på Vrå Skole og henvendt sig til kvinden for først at tilbyde hende nogle småkager. Det takkede hun nej til, skriver mediet.

Efterfølgende spurgte han, om kvinden ville vise, hvordan tingene på skolens badeværelse fungerede, hvilket hun gik med til.

Men da de trådte ud på toilettet, skal den 21-årige danske mand have befamlet hende på brysterne og forsøgt at kysse hende. Det oplyser anklageren til Nordjyske fredag.

Den kvindelig ukrainer formåede siden at få skubbet manden væk.

Torsdag valgte han så at returnere til Vrå Skole, hvor han blev genkendt af nogle mænd, som fik tilkaldt politiet og tilbageholdt manden. Det oplyser Kristina Frandsen.

Manden nægter at have befundet sig på skolen onsdag aften. Han skulle dog også være sigtet i lignende sager i Østjylland, skriver Nordjyske.