Mand sigtet for at fremme Islamisk Stat på sociale medier

Københavns Politi og PET slog onsdag morgen til i Valby, hvor en yngre mand blev anholdt. Han er sigtet for overtrædelse af den såkaldte terrorparagraf ved at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats virksomhed via sociale medier.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

- Det er yderst alvorligt, når vi anholder og sigter efter de såkaldte terrorparagraffer - også i de tilfælde, hvor de kriminelle handlinger er udøvet via sociale medier. Vi står stadig over for en længere efterforskning, og derfor håber jeg på forståelse for, at vi ikke kan gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt' siger leder af Center for Speciel Efterforskning i Københavns Politi, politiinspektør Dannie Rise



Den anholdte vil i løbet af onsdagen blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Det er dog for tidligt på nuværende tidspunkt at sige noget nærmere om tidspunkt for fremstillingen. Anklageren vil i forbindelse med grundlovsforhøret anmode om lukkede døre.

