Mand sigtet for coronasvindel for 1,4 millioner

Københavns Politi anholdt torsdag en 64-årig mand, som er mistænkt for svindel med covid-19-hjælpepakker.

Politiet har sigtet manden for ad seks omgange at have fået kompensation til faste omkostninger, og i yderligere to forhold at have svindlet med momslån.

Samlet set løber svindlen op i et beløb på over 1,4 millioner kroner. Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det fremgår ikke, hvorvidt manden har begået svindel igennem et enkelt firma eller flere forskellige.

Ender han med at blive dømt i sagen, risikerer han en ekstra hård straf. Kriminalitet begået i relation til coronahjælpepakkerne kan nemlig straffes op til fire gange hårdere end lignende kriminalitet.