Mand sigtet for drab: - Det var et uheld

RETTEN I NÆSTVED

Retsmødet er slut. Manden blev varetægtsfængslet frem til 18. januar. Kvinden blev løsladt, men er fortsat sigtet.

En muskuløs ung mand med stort rødt fuldskæg erkender at have medbragt et haglgevær under et møde med den 34-årige rocker, der juledag blev dræbt af skud i hovedet i Mogenstrup.

Det kom frem tirsdag formiddag under et igangværende grundlovsforhør i Næstved, hvor den rødskæggede mand iklædt sort træningstøj bliver fremstillet sammen med en spinkel lyshåret kvinde.

De er begge sigtet for drab på den 34-årige i forening og for at have været i besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er offeret prøvemedlem i den lokale Bandidos klub i Næstved kaldet Westside, hvor han har været tilknyttet i flere år.

Nægter sig skyldig i drab

Ved grundlovsforhørets start nægtede den sigtede mand selv, at der er tale om drab, men forklarede, at han ganske rigtigt havde mødtes med rockeren omkring klokken 19 søndag aften på en grusvej ved Mogenstrup nær Næstved.

Under mødet var geværet gået af ved en ulykke, bedyrede han og lagde vægt på, at det var ham og ham alene, der havde været til stede under skudafgivelsen, der kostede den 34-årige livet.

Kvinden, der sad og knugede sig til et gråt tæppe, nægtede sig til gengæld skyldig via sin forsvarsadvokat, inden dørene blev lukket for pressen af hensyn til efterforskningen.

Hun fremstod forgrædt, og hulkede, mens hendes medsigtede, som hun har en relation til, ikke virkede mærket, da han udtalte sig kort.

Rockere var i retten

Der blev nedlagt navneforbud på dem begge, så Ekstra Bladet er afskåret fra at beskrive manden og kvinden nærmere.

I retten var der også to mænd til stede, som Ekstra Bladets udsendte kunne identificere som lokale Bandidos-rockere. De ønskede ikke at kommentere sagen.

- Ingen kommentarer. Absolut ingen, sagde den ene til Ekstra Bladet, efter de ligesom pressen blev vist ud af retslokalet.

I går aftes blev en 46-årig mand som den første varetægtsfængslet i forbindelse med drabet efter et kortvarigt grundlovsforhør, hvor han blev præsenteret for en enslydende sigtelse. Han nægtede sig skyldig.

