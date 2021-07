Mand sigtet for kokain og sabel

En 53-årig mand blev torsdag aften taget på fersk gerning, da politiet kiggede forbi hans bopæl.

Det fortæller Politikommissær Bent Riber Nielsen ved Politiet i Silkeborg til Ekstra Bladet.

Røg kokain for åben dør

En patrulje var taget til Bindslevs Plads i Silkeborg, da de i forbindelse med en anden politiforretning skulle tale med en 53-årig mand.

Da de kom til hjemmet var entredøren åben, og betjentene kunne se, at manden, de søgte efter, sad og røg kokain.

Det fik politiet til at ransage lejligheden, hvor der blev fundet 4,38 gram kokain.

Ulovlig sabel

Herudover fandt betjentene en sabel med en klinge på 47centimeter i hjemmet, som manden ikke havde tilladelse til.

Derfor kunne betjentene både sigte manden for at være i besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug og for at overtræde våbenloven.

Den 53-årige erkendte på stedet og kan se frem til en bødestraf.