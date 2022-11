Mand sigtet for overfald af unge ved Marmorkirken

En 20-årig mand er nu sigtet i sagen, hvor to teenagere blev slået ned på vej hjem fra en bytur ved Marmorkirken metrostation natten til den 7. august.

Manden meldte sig selv tirsdag, samme dag som politiet efterlyste gerningsmanden med billede. Manden er sigtet for to tilfælde af vold, men blev løsladt, da politiet ikke så grund til at fremstille ham i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Det oplyser Københavns politi til Ekstra Bladet onsdag. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet sagen, hvor de to teenagere fortæller om den voldsomme oplevelse og om deres skuffelse over politiets manglende handling på sagen.

Overfaldet kostede 20-årige Alexander Jensen en voldsom hjernerystelse, mens 19-årige Christoffer Toft pådrog sig to brud på kæben.

Christoffer Toft har de seneste fem uger levet i smerter efter at være blevet opereret i kæben, der viste sig at være brækket to steder. Hans tandsæt er stadig kraftigt påvirket. Foto: Jonas Olufson

Da Ekstra Bladet igen taler med de unge mænd onsdag, ånder de lettet op over, hvad der føles, som et unødvendigt langt forløb.

- Jeg er utrolig lettet. Det er jo rart, at man er kommet et skridt tættere på, hvad der ligner en ende, siger Christoffer Toft til Ekstra Bladet. Samme svar lyder fra Alexander Jensen, der også tilføjer, at samarbejdet med politiet har været meget bedre, efter sagen endelig blev omfordelt.

- Da først sagen blev fordelt, og vi fik en sagsbehandler, oplevede jeg faktisk, at de var gode til at tage hånd om os og oplyse os undervejs i efterforskningen, siger Alexander.

Mødte gerningsmanden tidligere samme aften

Hvad, der var mest frustrerende for de to unge mænd, da Ekstra Bladet talte med dem tilbage i september, var, at de kendte deres gerningsmand. De havde nemlig mødt ham tidligere samme aften på en bar i København.

Her havde manden været meget pågående og ville lægge arm, hvilket blev filmet. Videooptagelsen, der tydeligt afslører gerningsmandens ansigt, blev også overdraget til politiet. Derudover er gerningsmanden også blevet fanget på overvågningskamera fra metrostationen.

Men til trods for at politiet var i besiddelse af, hvad de to mænd opfattede som fældende beviser, sad sagen fast i processen og ventede på at blive fordelt, så efterforskningen kunne igansættes.

- De sagde bare, at sagen ikke var blevet sagsfordelt endnu, og at der var en 'større bunke' af sager, de skulle igennem, sagde Charlotte Toft, Christoffers mor, der på vegne af sin søn havde haft kontakten med politiet, mens han ikke kunne tale.

Alexander Jensen blev slået bevidstløs, da gerningsmanden angreb bagfra. Alexander vågnede først minutter senere, da Christoffer og et vidne var bøjet ovet ham for at få ham ved bevidsthed igen. Han pådrog sig en hjernerystelse, der gjorde ham sengeliggende i flere uger efter overfaldet. Foto: Jonas Olufson

Politiker: - Vi er ikke i mål

Ekstra Bladet kontaktede Københavns politi for at få oplyst, hvorfor efterforskningen endnu ikke var igangsat og bad politiet forholde sig til den kritik, de unge mænd rejse mod dem i sagen.

Her ville politiet ikke kommentere sagen yderligere, men bekræftede at efterforskningen var sat i gang - til trods for at de unge mænd havde fået det modsatte at vide.

Ekstra Bladet kontaktede også i september retsordfører Bjørn Brandenborg (S) for at høre ind til, hvad regeringen gjorde for at nedbringe de lange sagsbehandlingstider hos politiet.

– Vi har afsat omkring en milliard for at nedbringe sagsbehandlingstiderne hos politiet, så det er helt klart noget, vi er opmærksomme på, sagde han og tilføjede:

– Sagerne vidner jo om, at vi ikke er i mål endnu. Men det er noget, vi hele tiden arbejder med, både i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden hos politiet, men også i forhold til at skabe initiativer, der skal afholde de her kriminelle fra at gå rundt og skabe utryghed i nattelivet. De skal væk, og de skal have hårdere straffe, sagde Bjørn Brandenborg (S).