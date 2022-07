Mand sigtet for voldtægt af 20-årig på hotel i Skagen

Nordjyllands Politi modtog tidligt fredag morgen en anmeldelse om en voldtægt begået på Color Hotel Skagen.

Fire mænd blev anholdt i forbindelse med sagen. Alle fire er blevet løsladt igen, mens en af dem stadig er sigtet for voldtægt.

Det oplyste Nordjyllands Politi på Twitter fredag aften.

Ifølge vagtchef Thomas Ottesen var der fredag ved middagstid fortsat mange ubesvarede spørgsmål i sagen.

- Vi er slet ikke færdige med efterforskningen, så det er meget begrænset, hvad vi kan sige om sagen på nuværende tidspunkt, lød det fra Thomas Ottesen.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 04.00 fredag. Her henvendte en 20-årig kvinde sig og fortalte, at hun var blevet voldtaget.

Natten til lørdag oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen, at den 20-årige kvinde er fra Sønderjylland.

Han oplyser videre, at de fire mænd er i alderen fra 28 til 42 år. De kommer fra forskellige steder i landet, herunder Fyn og Midt- og Vestjylland.

Vagtchefen kan ikke oplyse den præcise alder på den mand, der fortsat er sigtet, ej heller hvor i landet han kommer fra.

Skagen besøges af mange turister i sommerperioden.

Navnlig er uge 29 - den såkaldte Hellerup-uge - kendt for at lokke mange fra blandt andet de velhavende dele af Nordsjælland til landets nordligste by.