Mand sigtet i 26 år gammel mordgåde

En mand er mistænkt for at have slået to norske kvinder ihjel for henholdsvis 26 og 21 år siden

En 26 år gammel norsk mordgåde er nu skridtet tættere på måske endelig at blive opklaret.

En mand i halvtredserne er således blevet sigtet for drabet på 17-årige Birgitte Tengs, som blev fundet voldtaget og dræbt nær sit hjem i Karmøy 6. maj 1995. Det skriver NRK.

- Baggrunden for sigtelsen er resultater fra tekniske undersøgelser sammenholdt med øvrige oplysninger i sagen, udtaler politiinspektør i Sydvest Politidistrikt Lars Ole Berge i en pressemeddelelse.

Politiinspektøren tilføjer, at manden, som blev afhørt onsdag og torsdag i denne uge og nægter sig skyldig, ikke tidligere har været sigtet i sagen.

Kom som et chok

Forældrene til Birgitte Tengs fik besked om sigtelsen onsdag morgen, fortæller deres advokat Erik Lea.

- Det kom som et chok for dem. De er stadig i chok og er langsomt ved at forstå, hvad der sker. De håber inderligt endelig at få svar på, hvad der skete med deres datter den nat. De håber, at det er den rigtige mand, og at han erkender forbrydelsen, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Dette billede af Tina Jørgensen blev fremvist massivt af de norske medier, da politiet efterlyste den forsvundne pige. Hun blev fundet dræbt en måned senere. Også denne forbrydelse kan nu muligvis være tættere på opklaring. Politifoto

Mistænkt for andet drab

Manden er ligeledes mistænkt for mordet på en anden norsk kvinde ved navn Tina Jørgensen, oplyser politiet. Hun blev fundet dræbt ved en kirke i Stavanger 26. oktober 2000, 20 år gammel.

- Der har været to uafhængige efterforskninger af drabene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Alligevel har det været naturligt for politiet at kigge efter eventuelle sammenhænge, fortæller politiinspektør Unni Byberg Malmin ifølge NRK.

- Manden, som er sigtet for drabet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrummet, hvor Tina Jørgensen forsvandt. Dette - sammenholdt med andre oplysninger i sagen - gør, at han har fået status som mistænkt. Han er afhørt i sagen og nægter sig skyldig, fortsætter han.

Ledt på afveje

Drabet på Birgitte Tengs er et mysterium, der har været utroligt svært at løse for det norske kriminalpoliti.

Politiet blev nemlig ledt på et vildspor af nogle lyse hår, som den unge pige havde i hånden, da man fandt hendes lig.

Man troede først, at hårene tilhørte drabsmanden, men det viste sig senere at være forkert.

To år efter blev Birgitte Tengs' fætter ligeledes dømt skyldig i drabet, efter at han en enkelt gang sagde, at han 'i fugleperspektiv godt kunne se sig selv begå drabet'.

Han trak dog senere udtalelsen tilbage, og året efter igen blev han frikendt.

Også opklaringen af mordet på Tina Jørgensen har voldt politiet problemer. I 2001 sigtede de kvindens kæreste og hans bofælle i sagen, men sigtelsen frafaldt igen, hvorefter sagen blev henlagt i 2003.

I 2015 blev den dog taget op igen, og fire mænd blev sigtet. Denne gang var politiets hovedspor en optagelse, som en af Tina Jørgensens kammerater havde afleveret til politiet.

Senere viste det sig dog, at optagelsen var falsk, og sagen blev endnu engang henlagt.