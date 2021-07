Mand sigtet i sag om underernæret løs abe

En mand fra Aarhus-området er blevet sigtet i sagen om en abe, der i maj blev fundet i kritisk tilstand nord for Aarhus.

Det skriver TV2 Østjylland.

Aben blev i maj fundet i kritisk tilstand. Den blev sendt til en dyrlæge, men døde senere på dyrlægens bord.

Randers Regnskov blev dengang mistænksomme, da der løb rygter om en abe, der løb frit i Aarhus-området, men hvis ejer var ukendt.

Få dage forinden havde Randers Regnskov nemlig fået en henvendelse fra en mand, der ønskede at sælge en lignende abe.

Derfor rettede de henvendelse til politiet, og nu er der blevet sigtet en mand fra Aarhus-området i sagen.

Den formodede ejer er sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven i form af groft uforsvarlig behandling af dyr.

- Da den kommer ind, er den voldsomt underafkølet og meget kraftigt underernæret. Den er næsten lidt i koma og reagerer ikke på sine omgivelser. Den afgår ved døden mellem hænderne på os, siger Thomas Binger Jessen, der er dyrlæge, til TV2 Østjylland.

Randers Regnskov havde fået et tilbud om salg af to tamarin-aber et par dage inden, aben blev fundet.

Sælgeren sendte billeder af aben, og ifølge Randers Regnskov var det samme art, som løb rundt i det fri.

Da de fik mistanke om, at der kunne være tale om samme abe, ringede de manden op. Her fik de dog af vide, at sælger kun havde én abe tilbage.

Derfor kontaktede Randers Regnskov politiet med bekymringen. Politiet har siden foretaget en ransagning på en adresse i Aarhus-området, hvorefter en mand er blevet sigtet.

Efterforskningen peger på, at aben, der blev sat til salg, var samme abe, der løb frit rundt i Aarhus-området.

- En person, der er bosiddende på denne adresse, er nu sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven og erkender forholdet, siger Henrik Jensen, der er politikommissær og leder af politiets dyrevelfærdssektion, til TV2 Østjylland.

Aben skal nu sendes til obduktion for at fastlægge dødsårsagen.