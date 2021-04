En ung mand er sigtet for at køre mindst 186 kilometer i timen

I nat har Københavns Politi sigtet en ung mand for at køre alt for stærkt.

Manden kørte mindst 186 kilometer i timen på Øresundsmotorvejen.

Han får en betinget frakendelse af sin førerret og en bøde på 7000 kroner.

Det skriver Københavns Politi i på Twitter.

