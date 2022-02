Mand sigtet: Viftede med legetøjspistol på tankstation

En 20-årig mand er blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden, efter han gik ved en Shell-tank og viftede med en pistollignende genstand

En 20-årig mand skal nok stoppe med at se for mange actionfilm.

For onsdag aften gik han rundt ved Shell-tanken på Havkærvej i Tilst og viftede med en legetøjspistol. Nu er manden sigtet for at have forstyrret den offentlige orden.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politiet fik anmeldelsen om aftenen, og de rykkede hurtigt ud med flere patruljer. Bilen, der var blevet nævnt i forbindelse med anmeldelsen, holdt stadig på stedet.

Her var flere personer til stede på tanken, og det viste sig hurtigt, at den pistollignende genstand var en legetøjspistol.

Manden havde viftet med den falske pistol over for nogle af sine bekendte, og alle vidste efter sigende, at det hele var løjer.

Men sjovt blev det altså ikke for den 20-årige mand, der nu er blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden.