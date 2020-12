Mand sigtet: Ville snyde sig til 2,7 millioner fra coronahjælpepakker

En 64-årig mand fra Nordjylland har fået konfiskeret værdipapirer for mere end seks millioner kroner af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at manden mistænkes for at have svindlet med coronahjælpepakkerne.

Den 64-årige havde lavet i alt 13 ansøgninger, hvor han samlet set havde søgt om 2,7 millioner kroner. Manden havde nået at få udbetalt 700.000 kroner, inden Erhvervsstyrelsen fik mistanke om, at der var tale om svindel.

Bagmandspolitiet har beslaglagt det store beløb, fordi en eventuel bøde formentlig vil ligge på tre-fire gange det beløb, manden ifølge politiet har forsøgt at svindle for, hvis han bliver dømt.

Det skyldes, at Folketinget har vedtaget den særlige lovgivning i forbindelse med coronakrisen, der kan betyde, at man får firedobbelt straf for at svindle med hjælpepakkerne.

- Det er helt afgørende, at de støtteordninger og hjælpeforanstaltninger, der skal holde hånden under virksomheder og lønmodtagere, bliver udbetalt til de rette og ikke bliver misbrugt hverken af organiserede kriminelle eller af svindlere. Jeg vil gerne advare eventuelle svindlere om, at der bliver slået meget hårdt ned. Domstolene har i de første sager lagt en meget hård linje over for enhver form for snyd, lyder det fra Thomas Anderskov Riis, der er chefpolitiinspektør hos SØIK, i pressemeddelelsen.

'Tilfældigvis' ansat til kompensation

Han fortæller, at politiet har fået en del anmeldelser om svindel vedrørende lønkompensationsordningen.

Det drejer sig blandt andet om virksomheder, der søger om lønkompensation for ansatte, der aldrig har været ansat, eller som 'tilfældigvis' lige blev ansat, da kompensationsordningen trådte i kraft.

- Vi ser også sager, hvor det eksempelvis kunne se ud som om, at ansatte arbejder videre, selvom de har fået kompenseret deres løn af staten, og derfor skal sendes hjem og holde fri. Vi oplever også, at lønmodtagere selv henvender sig, fordi de har fundet ud af, at der er hævet lønkompensation på deres cpr-numre, uden at de selv har fået kompensationen udbetalt – eller er blevet sendt hjem, sådan som reglerne foreskriver, siger Thomas Anderskov Riis.

SØIK har foreløbig modtaget i alt 182 anmeldelser om mulig svindel med coronahjælpepakkerne for beløb på godt 64 millioner kroner i alt. 148 sager er sendt videre til efterforskning i politikredsene.