Mand skudt af politi i Sverige: Angreb flere personer

En mand i 20'erne er blevet skudt af politiet i den svenske by Vetlanda, efter han gik til angreb på flere personer i centrum af byen

En mand i 20'erne er blevet skudt af politiet i Sverige.

Manden gik til angreb på flere personer i den svenske by Vetlanda, hvilket ledte til episoden, hvor en betjent måtte trække sin tjenestepistol og skyde manden.

Ifølge svenske medier er mindst otte personer kommet til skade under angrebet, hvor manden brugte en form for kniv som våben.

Gerningsmanden er i live efter skudepisoden, og han sigtes nu for drabsforsøg, skriver svenske SVT.

- Jeg forstår det, som at alle otte er kommet til skade, men på forskellige måder. Nogle kun lettere og nogle mere alvorligt, siger politiets talsperson Angelica Israelsson Silfver til det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet er nu i færd med at afhøre vidner til episoden.

I første omgang fremgik det i de svenske medier, at man ikke efterforskede det som et terrorangreb, men nu oplyses det i en pressemeddelelse fra politiet, at man klassificerer hændelsen som en 'mistænkt terrorforbrydelse'.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at afhøre gerningsmanden, da han er indlagt på hospitalet efter at være blevet skudt af politiet.