Mand skudt af politiet: Sigtes for røveri og trusler

En 36-årig mand, som onsdag blev skudt og såret af politiet på Kongens Nytorv i København, sigtes for at have truet flere betjente med en kniv.

Desuden sigtes han for røveri mod en butik og trusler mod personale i en café i Indre By.

Det oplyser Københavns Politi torsdag.

- For nuværende er han sigtet for at være i besiddelse af en kniv og for at have truet flere politibetjente med kniven.

- Han sigtes desuden for et røveri begået kort tid inden hændelsen i en butik i nærheden af Kongens Nytorv, samt for trusler på livet fremsat onsdag morgen mod personale i en café i Indre By, skriver politiet i en mail til Ritzau.

Politiet oplyser ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelserne.

Manden bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, hvor han ikke selv være til stede.

Det var onsdag klokken 10.27, at politiet skød den 36-årige mand midt på Kongens Nytorv.

Københavns Politi oplyste onsdag, at manden er såret og modtager lægelig behandling.