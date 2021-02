Mand skudt af politiet

En 61-årig mand fra Herning-området er torsdag blevet skudt af politiet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet besøgte torsdag manden på hans bopæl for at sigte ham for at have truet en borger på livet. Da politiet ankom til mandens bolig var han bevæbnet og opførte sig truende over for betjentene.

'Betjentene tilkaldte forstærkninger. Da de var ankommet, forsøgte politiets forhandler at tale manden til ro og få ham til at komme ud af huset. Da det ikke lykkedes, måtte politiet skyde gas ind', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Gassen fik manden til at komme ud, men han var stadig bevæbnet og nægtede at følge politiets anvisninger. I stedet hævede han sit våben, og det fik politiet til at skyde ham.

Den 61-årige er efterfølgende bragt til hospitalet. Han er uden for livsfare.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er informeret og undersøger nu forholdene.