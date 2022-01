Mand skudt i bagel-butik: Sådan så gerningsmanden ud

Gerningsmanden bag det skyderi, som søndag eftermiddag fandt sted på Falkoner Allé på Frederiksberg, er fortsat på fri fod.

Det har politiinspektør Tommy Laursen netop oplyst ved en pressebriefing på gerningsstedet.

Han bekræftede desuden, at skyderiet fandt sted i en bagelforretning.

- Klokken 13 indfandt en kunde sig i butikken. Her afgav han flere skud og ramte en 47-årig mand, berettede Tommy Laursen.

- Gerningsmanden undløb ned mod Kejserinde Dagmars Plads og forsvandt ned ad Den grønne sti, og her slutter vores spor, fortsatte han.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet har nu udsendt et signalement på gerningsmanden:

- Der er tale om en mand, som er mørklødet, mellem 23-25 år, 185 centimeter høj, iført mørk jakke, mørk halsedisse med noget neongrønt på, mørke bukser, sorte handsker og mørke sko, lød beskrivelsen fra politiinspektøren.

Ifølge Tommy Laursen er offeret formentlig indehaveren af bagelbutikken. Han er fortsat i kritisk tilstand og ligger på operationsbordet.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet holder fast i deres teori om, at offeret ikke har relationer til bandemiljøet.

De har siden skyderiet været massivt til stede ved gerningsstedet og vil ifølge politiinspektøren være det minimum to timer endnu.

Derfor er et større område omkring Falkoner Allé også spærret af mellem Howitzvej og Nyelandsvej.

Foto: Anthon Unger

Vidne: Han fik hjertemassage

Ekstra Bladets mand på stedet berettede tidligere, at man kunne se blod på gulvet inde i bagelbutikken.

Søndag sen eftermiddag er politiet i færd med at fotografere inde i butikken, og minimum to teknikere iført hvide dragter arbejder på stedet.

Der er ligeledes to politihunde.

Foto: Kenneth Meyer

Et rystet vidne, der arbejder i en nærliggende butik, fortalte desuden til Ekstra Bladet, at han ikke hørte skuddene, men så, at manden efterfølgende fik hjertemassage, inden der ankom en ambulance til stedet.

Foto: Anthon Unger

Dette bekræftede politiinspektør Tommy Laursen ved pressebriefingen.

- Umiddelbart efter skyderiet reagerede et vidne ved at løbe hen og hjælpe med livreddende førstehjælp. Det vil vi gerne takke for, for det har gjort, at vi kunne få manden transporteret til hospitalet til videre behandling, sagde han.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.02.