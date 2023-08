Mand skudt i Malmø

En mand er søndag aften blevet ramt af skud i det centrale Malmø.

Det oplyser svensk politi ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet fik flere opkald om skyderiet omkring klokken 21.30. Der er en ambulance til stede, og området er blevet spærret af, skriver TT.

Det fremgår ikke, hvor slemt manden er kommet til skade.

Den svenske avis Expressen skriver, at det er en mand på omkring 25 år, der er kommet til skade. Han er blevet kørt på hospitalet.

Hændelsen efterforskes som drabsforsøg, skriver Expressen.

Det svenske public service-medie SVT skriver, at politiet søndag aften er på udkig efter mulige mistænkte i området.

- Lige nu leder vi efter en eller flere gerningspersoner, siger Evelina Olsson, der er pressetalsperson i politiet.

- Vi laver kontroller, søger i området og snakker med vidner på pladsen for at høre, om de har set eller hørt noget af interesse, siger hun.

Politiet har indkaldt en tekniker og en politihund til gerningsstedet.

Skyderiet fandt sted i bydelen Södra Innerstaden centralt i Malmø.

Skyderier er ikke usædvanlige i Sverige.

Sidste år blev 64 personer dræbt af skud i landet. Det var det højeste antal i Europa. Det var også en del højere end de 46 skuddrab, som Sverige registrerede i 2021. Det var indtil sidste år også rekord i Europa.

Malmø er Sveriges tredjestørste by med godt 300.000 indbyggere. Det er den største by i Skåne, og den ligger lige over Øresund øst for København.