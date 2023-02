Mand skudt: Nu er der nyt

En 21-årig mand blev skudt og ramt i alvorlig grad, mens en 38-årig mand undgik kuglerne, da ukendte gerningsmænd affyrede skud i Jægersborggade i København mandag 6. februar om aftenen.

Nu frigiver politiet oplysninger om de mistænkte og beder om hjælp.

Københavns Politi oplyser, at omkring klokken 20 passede to gerningsmænd to andre mænd op i Jægersborggade og skød mod dem.

Gerningsmændene var maskerede og iført sort tøj og kom kørende til stedet på elcykler.

Politi spærrede et stort område af efter skyderiet. Offeret er fortsat alvorligt tilskadekommen Foto: Kenneth Meyer

Den ene cykel blev fundet af politiet nær gerningsstedet efter skyderiet, mens de to mænd – ved politiet nu – flygtede sammen på cykel fra Jægersborggade gennem Nørrebroparken.

Politiet ved endnu ikke, hvor længe de to mænd kørte sammen på en elcykel efter skyderiet, før de eventuelt splittede sig op, men de vil gerne høre fra vidner. Nogle kan have set de to mænd på hver deres elcykel inden skudepisoden eller på én elcykel eller til fods efter skudepisoden.

Politihunde søgte spor. Foto: Kenneth Meyer

- Hvad ved I nærmere om den cykel, der er fundet efterladt?

- Der er noget efterforskning omkring den cykel, som jeg endnu ikke vil komme ind på, siger Knud Hvass, der er chef for efterforskningen ved Københavns Politi.

- Har I ikke fundet nogen overvågningsbilleder i området af gerningsmændene?

- Det er også noget, vi efterforsker, lyder svaret fra Knud Hvass.

Den 21-årige skudsårede mand ligger fortsat alvorligt tilskadekommen på hospitalet.

Københavns Politi beder vidner ringe på 114

21-årig mand blev ramt af skud: Kan være gengæld

