Mand skudt: Tyder på internt opgør

En 33-årig mand blev søndag skudt i Aalborg. Politiets opfattelse er, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø

Nordjyllands Politi er fortsat massivt til stede i Aalborg, efter en 33-årig mand blev skudt kort før klokken 13 søndag. Mandens tilstand er stabil.

Politikommissær hos Nordjyllands Politi Lasse Kragh oplyser til Ekstra Bladet, at de formoder, at der er tale om et internt opgør i det kriminelle miljø.

- Vi efterforsker massivt, og vi har en række spor at gå efter, siger han.

- Det er alvorligt, når der er tale om skyderi i det offentlige rum, og vi accepterer det på ingen måde.

Han fortæller desuden, at politikredsen er til stede i byen med en massiv tryghedsskabende indsats.

Foto: René Schütze

Tyder ikke på sammenhæng

Fredag fandt et knivstikkeri sted i Aalborg, men politikommissæren oplyser, at der ikke er noget, der tyder på, at der er sammenhæng mellem de to episoder.

Politikommissæren fortæller ligeledes, at et af de relevante spor indebærer en bil, der er sat i forbindelse med skudepisoden.

I en pressemeddelelse udsendt kort før klokken 18 udtaler han:

- Der er nogle omstændigheder, der gør, at dette køretøj er relevant for os, og derfor skal vi have det identificeret med henblik på at tale med den eller de personer, der befandt sig deri.

Det er tidligere beskrevet, at skyderiet fandt sted, da der blev affyret skud fra én bil mod en anden.

Søger fortsat vidner

Politikredsens arbejde søndag aften består blandt andet i afhøringer af vidner, offer og andre, ligesom man søger efter flere vidner. Derudover pågår der fortsat gerningsstedsundersøgelser, ligesom der indhentes relevant videomateriale og andre tekniske spor.

- Vi hører fortsat gerne fra vidner, der kan have set noget eller have oplysninger i sagen, siger Lasse Kragh til Ekstra Bladet.

Politiet kan kontaktes på 114.

