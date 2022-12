Mand skyldig i terrorplaner: Hustru og bror frifundet

En 35-årig mand er skyldig i at planlægge terror. Hans bror og hustru kan ikke dømmes for medvirken til mandens planer, men de er skyldige i forskellige former for terrorstøtte.

Retsformand Peder Johannes Christensen har torsdag formiddag læst konklusionen på kendelsen i den langstrakte sag op i Retten i Holbæk.

Inden da var de tre tiltalte blevet ført ind i retssalen. Den 31-årige kvinde var tydeligt påvirket af den alvorlige situation. Hun hulkede højlydt, i minutterne inden dommere og nævninger kom ind i retslokalet og afsagde kendelsen.

Sagen begyndte med en henvendelse fra et polsk kemikaliefirma til tysk politi. Firmaet havde registreret nogle mistænkelige indkøb af kemikalier, og gik derfor til myndighederne.

Politiets efterforskning pegede i retning ad Danmark, og efterforskningen kulminerede den 6. og 7. februar 2021 med en stribe anholdelser i Danmark og en enkelt i Tyskland.

Ved ransagningerne i Danmark fandt politiet kilovis af kemikalier, tre funktionsduelige skydevåben med ammunition, forskellige effekter, som kunne forbindes med den militante bevægelse Islamisk Stat og en mængde billeder og videoer, der var lagret digitalt.

13 personer blev fængslet i Danmark. Den anholdte i Tyskland blev løsladt. Efter kort tid blev omkring halvdelen af de fængslede i Danmark løsladt, og sagen centrerede sig om en familie i Holbæk.

Her endte det med en tiltale mod et ægtepar og mandens bror. Manden havde ifølge anklagemyndigheden planer om at fremstille en eller flere bomber, som skulle bruges til et terrorangreb.

Og ifølge anklagemyndigheden vidste hustruen og broren besked, og med den viden og deres ageren i øvrigt var de derfor medvirkende til forsøg på terrorisme lød anklagen