Mand slået og afpresset

En mand er sent fredag aften blevet udsat for vold og afpresning på en adresse på Gammel Kongevej i Nørresundby.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Manden er blevet opsøgt af en gruppe mænd i forbindelse med et økonomisk mellemværende, som politiet formulerer det. Hvad der helt præcist er foregået, er politiet ved at undersøge, oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Og der er modstridende forklaringer indtil videre.

Fire mænd er blevet anholdt, og politiet forventer, at der i hvert fald skal fremstilles to med krav om varetægtsfængsling ved Retten i Aalborg i løbet af lørdag.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.12.

Ifølge Nordjyskes oplysninger blev et større område spærret af, mens politi med hunde afsøgte området i timerne efter politianmeldelsen. Avisen mener også at vide, at offeret skulle hævde sig slået. Han har imidlertid ikke pådraget sig alvorlige skader.

Ingen af de implicerede skulle have relationer til rocker/bandemiljøet.