Mand 'stjal' forkert ambulance

Der udspillede sig et vaskeægte ambulance-drama i Nakskov onsdag.

Om eftermiddagen modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om en stjålen ambulance.

Ambulancen, som forsvandt fra ambulancestationen i Nakskov, nåede hele vejen til byen Nørreballe, inden den blev standset, fremgår det af politiets døgnrapport.

Det viste sig imidlertid, at der ikke var en biltyv på spil.

Politiet kunne i stedet konstatere, at der i ambulancen sad en overrasket mekaniker, som ville køre bilen til service.

Mekanikeren havde dog dummet sig gevaldigt.

For han skulle slet ikke have været i Nakskov. Nej, han skulle have hentet en ambulance i Næstved, godt 100 kilometer væk.

Politiet oplyser, at misforståelsen blev udredt, og at den 'lidt slukørede mekaniker kunne begive sig til Næstved for at hente det rigtige køretøj'.