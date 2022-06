Mand stukket med kniv efter færdselsuheld

Mandag aften er Københavns Politi i gang med undersøgelser og afhøringer på Gl. Køge Landevej, hvor en person er blevet stukket med kniv.

Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse om et færdselsuheld og muligvis en mand stukket med kniv derude. Og det har også vist sig at være rigtigt, fortæller han.

Foto: Kenneth Meyer

- Vi har ikke noget nyt om offerets tilstand, men han var i hvert fald ved bevidsthed, da man kørte ham på sygehuset til behandling.

Vagtchefen fortæller, at politiet lige nu arbejder på at klarlægge, hvad der er gået forud for knivstikkeriet, men at færdselsuheldet ifølge vidner skal være sket lige efter uheldet.

Det er indtil videre politiets tese, at det er nogle af de implicerede i uheldet, der også er indblandet i knivstikkeriet.

Foto: Kenneth Meyer

