Mand stukket med kniv i maven

En mand er fredag morgen blevet stukket med en kniv i maven på Amager.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg. Han fortæller, at politiet fik anmeldelsen klokken 8.31.

- Vi får kontakt med personen og konstaterer, at han har fået et knivstik i maveregionen.

Manden er bragt på hospitalet, hvor han bliver opereret. Politiet har ikke yderligere oplysninger om hans tilstand eller hans alder.

Ingen er endnu anholdt. Men vagtchefen fortæller, at politiet er på gerningsstedet ved Peder Lykkes Vej.

- Vi arbejder på at danne os et overblik over, hvad der er sket, siger han.

Det er således endnu uvist, hvad motivet er.

Foto: Kenneth Meyer

