Mand stukket med kniv på åben gade

En mand blev lørdag eftermiddag stukket med en kniv under et slagsmål på Valby Langgade

En mand er blevet stukket med en kniv på Valby Langgade i København.

Det bekræfter Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi, over for Ekstra Bladet lørdag omkring klokken 16.

- Vi er derude i forbindelse med en anmeldelse om knivstikkeri. Vi har en forurettet, oplyser vagtchefen.

Lørdag omkring klokken 17.45 oplyser Chenette Westergaard, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, at manden er blevet stukket under et slagsmål.

- Der er opstået noget slagsmål derude, hvorunder der er en, der er blevet knivstukket, siger hun.

Manden blev efterfølgende bragt til behandling på hospitalet.

- Han har ikke været i livsfare, og han er stabil, siger den centrale efterforskningsleder.

Det er uvist, hvor mange personer der var involveret i det slagsmål, der gik forud for knivstikkeriet.

- Det efterforsker vi stadigvæk, lyder det fra Chenette Westergaard.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.51, og der er på nuværende tidspunkt ingen anholdt.