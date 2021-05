Mand stukket med kniv

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En mand er blevet stukket med en kniv på Astersvej i Roskilde, og to formodede gerningsmænd er flygtet fra stedet på en knallert.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter torsdag aften.

Over for Ekstra Bladet oplyser vagtchef Lars Galaz, at manden var ude at gå, da de to formodede gerningsmænd kommer kørende på én knallert i høj fart.

- Forurettede påtaler det, og så opstår der tumult. Her bliver han så tildelt i hvert fald to knivstik, som vi opfatter det, oplyser Lars Galaz fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Han kan ikke oplyse noget om tilstanden på offeret, der er kørt til Rigshospitalets traumecenter i København.

De to formodede gerningsmænd beskrives af politiet som cirka 20-årige udlændinge.

Identiteten på offeret er ukendt.