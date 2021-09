Mand stukket med kniv

En 31-årig mand er kørt på Rigshospitalet efter flere at være blevet stukket flere gange med kniv natten til fredag

Politiet har haft afspærret en gade på Vesterbro i København, efter fundet af en ung mand, der er blevet såret natten til fredag.

- Vi træffer en mand, som er blevet stukket med kniv i skulder og lår, siger Michael Andersen, vagtchef Københavns Politi.

Anmeldelsen om knivstikkeriet er tikket ind hos politiet 04.53.

Manden er ikke i kritisk tilstand, men er blevet kørt til Rigshospitalet for at modtage behandling for sine skader.

Han blev fundet nær Mændenes Hjem og vejen mellem mellem Lille Istedgade og Gasværksvej har været afspærret umiddelbart efter fundet. Gaden er sidenhen blevet åbnet igen.

Politiet har ikke fundet en gerningsmand og offeret har endnu ikke været til den store hjælp for opklaringen.

- Offeret har endnu ikke været så meddelsom, og vi søger derfor stadig en gerningsmand, siger Michael Andersen.

Motivet bag hændelsen er endnu ukendt.