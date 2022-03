Mand stukket med kniv

Politiet efterforsker i øjeblikket et knivstikkeri på Islands Brygge i København

Mindst en person er såret efter et knivstikkeri på Islands Brygge i København.

- Meldingen kom fem minutter over otte, og vi arbejder med et knivstikkeri. Mindst en person er kommet til skade, muligvis to, siger Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi.

På nuværende tidspunkt er der ingen anholdte, oplyser vagtchefen. Foto: Kenneth Meyer

Hvor svært tilskadekomne den ene eller to personer er, vides på nuværende tidspunkt ikke ikke, men der er tale om en yngre mand, fortæller vagtchefen.

Hvad der er gået forud for knivstikkeriet vides ikke, ligesom politiet for nuværende ikke har nogen anholdte eller mistænkte i sagen, oplyser vagtchefen.

