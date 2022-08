Mandag aften blev en 32-årig mand stukket ned i Odense. Ifølge Fyns Politi tyder meget på, at hændelsen har relation til bandemiljøet

To mænd på henholdsvis 17 og 26 år, er mandag aften blevet anholdt og sigtet for knivstik og overfald på en 32-årig mand.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse udsendt tirsdag middag.

Politiet skriver, at overfaldet skete i forbindelse med to episoder i Odense mandag aften.

Den ene episode fandt sted på Toftevej klokken 19.18, mens den anden fandt sted i krydset Ejbygade/Åsumvej kort efter.



I forbindelse med episoden i krydset Ejbygade/Åsumvej blev en 32-årig mand overfaldet og stukket med kniv.

Manden blev efterfølgende indbragt til behandling på OUH og er uden for livsfare.



Politiet var i løbet af aftenen massivt til stede i området både med mandskab og hunde for at efterforske hændelserne og sikre spor, men også som en tryghedsskabende indsats.

Ifølge politiet tyder meget på, at hændelserne har relation til bandemiljøet i Odense.

Opgør mellem to kriminelle bander

Ifølge Fyns.dk er der tale om et opgør mellem de to kriminelle bandegrupperinger i Odense, 9hunna og NBV.

Det var angiveligt et medlem fra NBV, som blev stukket flere gange i brystet, efter at være blevet jagtet af medlemmer fra den rivaliserende gruppe.

Det er dog ikke første gang, at der sker voldelige sammenstød mellem de to grupperinger.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om otte unge mænd fra det odenseanske bandemiljø, som i juni blev varetægtsfængslet og sigtet for drabsforsøg og grov vold.

Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger var de sigtede tilknyttet grupperingen NBV, mens ofrene var tilknyttet rivalerne 9hunna.

Politiet oplyser, at de to anholdte bliver torsdag klokken 14.00 fremstillet i grundslovsforhør ved Retten i Odense.

