Mand stukket ned i opgang: 30-årig anholt

En 64-årig mand slap med overfladiske skader, da han onsdag eftermiddag blev overfaldet med en kniv i sin opgang på Hybenvej i Horsens.

- Umiddelbart ser det ud som et umotiveret overfald. Vi kender i hvert fald ikke motivet endnu, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Det var vidner til overfaldet, der klokken 14.40 alarmerede politiet.

Offeret viste at være blevet snittet med en kniv, men slap altså med overfladiske skader.

Politiet har anholdt en mistænkt i sagen.

- Der er tale om en 30-årig mand, der bor i samme opgang som forurettede, fortæller Jørn Bystrup.

Den anholdte er sigtet for grov vold. Politiets jurister vil senere afgøre, om der er grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.

