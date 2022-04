Mand stukket ned på Vanløse Torv

Københavns Politi måtte natten til fredag rykke ud til Vanløse Torv, hvor en mand var blevet stukket ned med en kniv.

Det oplyser vagtchef Martin Kajberg.

- Indledningsvist tror vi, at en person skulle være i kritisk tilstand, men han er i stabil tilstand og uden for livsfare nu, siger Kajberg omkring klokken 05.00 fredag.

Manden, der er blevet stukket ned, har ikke i første omgang ønsket at tale med politiet.

Martin Kajberg kan ikke fortælle, om politiet anser hændelsen for at være banderelateret.

- Lige nu tilgår vi sagen bredt, og vi vil ikke udelukke noget og heller ikke fastlægge os på noget. Vi kender simpelthen ikke motivet, siger han.

Han oplyser videre, at politiet stadig er på stedet og endnu ikke har et fuldt overblik over sagen.

- Lige nu er vi til stede derude, og vi har ikke fuldstændigt overblik over hændelsesforløbet, siger Kajberg.

Der er endnu ikke nogen, som er blevet anholdt i sagen.