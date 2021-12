Mand stukket ned: Politi massivt til stede

Politiet er talstærkt til stede på Nørrebro i København efter anmeldelse om et knivstikkeri

Københavns Politi er rykket ud på Nørrebrograde, efter at de klokken 16.46 modtog en anmeldelse om et knivstikkeri.

Det oplyser politiets vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at de har fundet en såret mand ved Nørrebrogade 63.

- Vi har fat i en mand dernede, som nok er blevet stukket med et eller andet, men om det er en kniv, det ved vi ikke endnu, siger Henrik Brix.

Politiet formoder, at manden er faldet om omkring Nørrebrogade 63, men omstændighederne gør, at de leder andre steder efter gerningsstedet.

- Han er muligvis faldet om her, men vi tror, at gerningsstedet er et andet sted, fortæller vagtchefen.

Manden har ikke været mulig at komme i kontakt med, så politiet har ikke noget signalement af gerningsmanden eller gerningsmændene, ligesom de endnu heller ikke kan sige noget om offeret, udover at han er en mand.

Politiet har afspærret et område på Nørrebro omkring Nørrebrogade og Møllegade.

Politi på Nørrebro ved 17-tiden. Privatfoto

Foto: Anthon Unger

Opdateres ...