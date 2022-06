Mand stukket ned ved tankstation

En 38-årig mand er blevet bragt til hospitalet, efter at han tirsdag morgen er blevet stukket med en kniv ved en Circle K-tankstation i det vestlige København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind.

Politiet var tidligt tirsdag morgen ikke bekendt med mandens tilstand, og betjentene har endnu ikke været i stand til at afhøre manden for at få hans version af sagen.

Anmeldelsen rullede ind hos vagtcentralen cirka klokken 04.30. En mand var blevet stukket ned uden for Circle K på Vigerslevvej 229.

Politiet er stadig til stede og foretager tekniske undersøgelser, oplyser Thomas Hjermind.

Det er dog endnu ikke lykkes at anholde nogen i sagen.

Hjermind kan heller ikke sige, om knivstikket var banderelateret, eller om der er tale om én eller flere gerningsmænd.

- Vi efterforsker bredt, siger vagtchefen.

Gerningsstedet er tidligt tirsdag morgen fortsat afspærret, mens politiet arbejder på stedet. Københavns Politi vil dog meget gerne høre fra folk, der enten var vidne til knivstikket, eller kan bidrage med informationer til sagens opklaring.

Hvis man ligger inde med viden om sagen, kan man kontakte politiet på 114.