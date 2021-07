Mand terroriseret af bjørn i dagevis

I sidste uge blev en mand, som havde opholdt sig alene i vildmarken i Alaska, reddet af en helikopter, som tilfældigvis fløj forbi.

Nogle dage tidligere var manden blevet angrebet af en bjørn ved en mine omkring 60 kilometer fra den amerikanske by Nome.

Efter angrebet vendte bjørnen hver aften tilbage til manden og terroriserede ham.

Det skriver The New York Times.

Slap væk

Fredag lykkedes det manden at slippe væk, da han med begge hænder i vejret gjorde signal til en forbipasserende helikopter fra kystvagten i Alaska, som landede og fløj manden til Nome.

Her blev han behandlet for skader på sin torso og sit ben. Han var ifølge The New York Times ikke i livsfare.

- På et tidspunkt havde bjørnen slæbt ham ned til en flod, fortæller Jared Carbajal, der var en af de piloter, som var med til at redde manden, til The New York Times.

- Han havde en pistol. Han sagde, at bjørnen blev ved med at komme tilbage hver aften, og at han ikke havde sovet i nogle dage, fortæller piloten videre.

Det var måske i sidste øjeblik, at manden, som ifølge redderne var omkring 60 år gammel, fik hjælp, for han var angiveligt ved at løbe tør for ammunition, da helikopteren kom ham til undsætning.