Mand tiltalt for at uddele sæd

En 54-årig mand står til en bøde på hele 100.000 kroner for at have uddelt sæd.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Manden er tiltalt for i en længere periode fra oktober 2017 til marts 2020 at have transporteret og leveret sæd til kvinder i Danmark uden at have tilladelse fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Det er ifølge pressemeddelelsen en overtrædelse af vævsloven, da håndtering af væv og celler, herunder sæd, kun må ske med tilladelse fra netop Styrelsen for Patientsikkerhed.

Flere sædbanker

Men ikke nok med den ulovlige omdeling af sæden, manden er også tiltalt for at have brugt mere end én sædbank.

Det må man heller ikke af hensyn til at begrænse antallet af børn født af samme donor, og så der ikke sker en geografisk spredning af graviditeter med den samme sæd.

Manden skal for retten i Herning 31. januar 2022, hvor der også forventes at falde dom.