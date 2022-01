Mand tiltalt for stribevis af overgreb mod børn

En pædofili-sag om mulige overgreb har rystet en børnehave i Taastrup. Ekstra Bladet har fået aktindsigt i anklageskriftet, hvor det fremgår, at manden er anklaget for overgreb mod syv børn, hvoraf et af overgrebene fandt sted i en anden børnehave i Vallensbæk

Seks børn i Taastrup er ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, blevet udsat for overgreb af en ansat i en børnehave, hvor børnene blev passet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet sagen på baggrund af kilder tilbage i maj, hvor manden blev hjemsendt fra sit arbejde.

Et sidste barn er ifølge anklageskriftet ligeledes blevet udsat for et overgreb i Vallensbæk. Det er en sag, der går tilbage til 23. juni 2019.

Omfanget af overgreb mod børnene voksede, efter første barn fortalte om overgreb.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at sagen omhandlede minimum tre børn, men det tal er vokset til nu at omhandle syv børn, fremgår det af anklageskriftet.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden juli 2021 i sagen, der har sendt chokbølger gennem institutionen i Taastrup.

- Det er rigtigt, at det handler om en hel del børn. Sagen er rejst som voldtægt i form af andet seksuelt forhold end samleje over for de her børn.

- Der er ikke tale om, han har tiltvunget sig samleje eller oralsex, men der tale om en særdeles alvorlig sag, siger anklager Bo Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet afholder sig fra at beskrive overgrebene i detaljer af hensyn til børnene og deres pårørende.

Kort periode

Det fremgår af anklageskriftet, at manden har begået overgreb mod seks af børnene i en periode på tre måneder, mens han var ansat i børnehaven i Taastrup.

Ifølge anklageskriftet fandt overgrebene sted mellem 1. november 2020 og 28. januar 2021.

Retten har nedlagt navneforbud i sagen, hvorfor Ekstra Bladet ikke kan beskrive den tiltaltes identitet yderligere. Han nægter sig skyldig i alle anklagepunkter.

- Sagen er ikke rejst for et nævneting, hvilket vil sige, at strafpåstanden bliver under fire års fængsel, fortæller anklager Bo Bjerregaard.

Fik ikke besked

Flere af overgrebene fandt sted i januar 2021, men alligevel gik der tre måneder, før forældrene i børnehaven fik besked.

Flemming Ellingsen, der er centerchef for institutioner og skoler i Høje-Taastrup Kommune, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at der i første omgang kun var tale om én sag, hvorfor de ikke informerede bredt.

- Hvis en sag vokser, bliver vi nødt til at informere bredt. Og det gjorde vi, da vi afholdt et møde på kommunen, sagde Flemming Ellingsen dengang til Ekstra Bladet.

Manden er ifølge anklageskriftet tiltalt for to forhold. Den mest alvorlige tiltale er for voldtægt med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje efter straffelovens paragraf 225, jf. paragraf 216, stk. 2.

Når sagen handler om børn under 12 år, vil det automatisk ifølge straffeloven blive vurderet som voldtægt.