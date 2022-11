Mand varetægtsfænglet for voldtægt

Ved Retten på Frederiksberg er en 44-årig mand fredag blevet varetægtsfængslet frem til 1. december. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på Twitter.

Manden er sigtet for medvirken til voldtægt og forsøg på medvirken til voldtægt ved at have bestilt såkaldte liveshows via internettet, hvor mindreårige blev misbrugt.

Den 44-årige er yderligere også sigtet for besiddelse af overgrebsmateriale med børn i form af både fotos og video.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, der for nuværende er færd med at efterforske sagen, men ellers har politiet ikke yderligere at tilføje i sagen.

Opdateres ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To personer er sigtet for drabet på en højgravid kvinde, der blev slået ihjel sidste torsdag i Holbæk. Hør mere om sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app