Mand varetægtsfængslet: 'Jeg kaster salmiakspiritus i ansigtet på jer'

En 53-årig mand er sigtet for at have kastet kogende vand mod politimænd og have tildelt en kvinde flere knytnæveslag

En 53-årig mand blev søndag aften anholdt og sigtet for at have tildelt en kvinde flere knytnæveslag i ansigtet og efterfølgende have kastet kogende vand mod to politibetjente.

Betjentene var blevet kaldt til stedet efter en anmeldelse om, at den nu sigtede mand 'var gået amok.'

Han blev mandag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byrets dommervagt og krævet varetægtsfængslet. Manden er sigtet for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, ligesom han også er sigtet for vold.

Den sigtede erkendte sigtelserne, men ønskede ikke at udtale sig i retten.

Flere slag i hovedet

Politiet modtog anmeldelsen søndag omkring klokken 18 og sendte en patrulje ud til adressen i København S.

I gården til bygningen havde et vidne set den 53-årige mand sidde overskrævs på en kvinde, som til politiet forklarede, at hun var blevet væltet ned på fliserne, og at hun var blevet slået flere gange med knyttet hånd.

Anklageren læste under grundlovsforhøret højt af vidneforklaringer. Ifølge dem kom nogle kvinden til undsætning og fik skubbet den berusede mand væk.

Kvinden og den nu varetægtsfængslede kender angiveligt hinanden.

'Skal jeg gøre jer blinde?'

Da to betjente mødte op på adressen, hvor den 53-årige opholdt sig i en lejlighed, råbte manden skældsord efter dem, og han kastede ifølge sigtelsen to plastikkrus med kogende vand i retning mod deres ansigter, imens han råbte: 'Skal jeg gøre jer blinde? Jeg kaster salmiakspiritus i ansigtet på jer' eller lignende.

En af betjentene blev ifølge sigtelsen ramt med det kogende vand på skulderen.

Politiet måtte til sidst bruge peberspray for at få pacificeret den ifølge vidnerne stærkt aggressive mand.

Dommeren fængslede foreløbig den 53-årige i 10 dage. Han er tidligere dømt for vold.