Mand voldtog sin ægtefælle

En 25-årig mand er blevet dømt for at have voldtaget sin ægtefælle

En 25-årig mand er dømt for 'gentagende gange' at have voldtaget sin ægtefælle.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

Voldtægterne fandt sted på deres fælles bopæl i Herlev i oktober 2021.

Bedrageri, vold og vidnetrusler

Derudover var han også tiltalt for at have udsat kvinden for bedrageri, vold og vidnetrusler.

Manden har under retssagen nægtet sig skyldig.

Det var retten dog ikke enig i, og han har fået en dom på 3 år og 9 måneders fængsel. Samtidig er han blevet udvist af Danmark for bestandigt.

”Dommen sender et markant signal om at politi og retsvæsen ser med stor alvor på sager af denne karakter”, lyder det fra sagens anklager Bjarke Enevoldsen i pressemeddelsen.

Har anket

Manden har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen et par uger efter overgrebene fandt sted. Han er fortsat fængslet frem til afsoning.

Den 25-årige har anket dommen.

